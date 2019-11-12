خارطة طريق انقاذ العراق الى عادل عبدالمهدي

2019/11/12 | 20:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جرجيس كوليزادة * بعد اتساع انتفاضة الشباب العراقي، وامتداد احتجاجات العاصمة بغداد الى المحافظات الجنوبية وانطلاق التجمعات السلمية المدنية، وتمركز الانتفاضة في ساحة التحرير وتحت جدارية نصب الحرية، يحمل ابعاد وطنية وانسانية كبيرة لكل العراقيين ولكل الاحرار والمتابعين في انحاء العالم، ولكن تعامل الحكومة بمظاهر العنف مع المتظاهرين بالرغم من ادعائها باتباع اجراءات سليمة لحماية ...

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