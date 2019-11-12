مديرة مستشفى البصرة للنسائية والأطفال تكشف عن أسباب ارتفاع معدلات الولادات القيصرية للأعوام الماضية والعام الحالي

2019/11/12 | 20:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة _ سعدي السند : قالت الدكتورة رسمية المذحجي مديرة مستشفى البصرة للنسائية والأطفال ان عدة أسباب وراء ازدياد نسبة الولادات القيصرية للأعوام الماضية والعام الحالي والتي تحدث في جميع المستشفيات .سبب الولادة القيصرية وأوضحت مديرة المستشفى ان الكثير من حالات الولادات القيصرية يعود سببها الى وجود عمليات قيصرية سابقة قد أجريت للحامل خلال ...

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