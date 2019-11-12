2019/11/12 | 20:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بضرب قنابل دخانية ومسيلة للدموع واطفاء التيار الكهربائي في ساحة الخلاني.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، انه "تم ضرب قنابل دخانية ومسيلة للدموع واطفاء التيار الكهربائي في ساحة الخلاني".

واشار الى "اطفاء التيار الكهربائي من بداية الخلاني الى بداية نفق التحرير من جهة الخلاني".

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