اللواء الركن محمد القريشي يعلن تسلمه مهام قيادة شرطة ذي قار

2019/11/12 | 20:13

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بغداد اليوم- بغداد

اعلن اللواء الركن محمد القريشي (أبو الوليد)، السبت، تسلمه مهام قيادة شرطة محافظة ذي قار.

ونقلت قناة العراقية "شبه الرسمية" في خبر عاجل، عن القريشي قوله ان الأخير يعلن تسلمه مهام قيادة شرطة ذي قار.

بغداد اليوم- بغداد

أصدرت قيادة شرطة محافظة كربلاء، السبت 12/11/2019، بياناً توضيحياً بخصوص صور لضباط ومنتسبين تابعين متواجديدن اثناء التظاهرات لتتناقل مواقع التواصل الاجتماعي صورهم تحت عنوان (من كربلاء بدأ الإضراب العسكري).

وقالت الشرطة في بيان

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الدفاع، الثلاثاء 12 تشرين الثاني 2019، أن قوة مشتركة تمكنت من قتل 3 ارهابيين بينهم قيادي في قضاء الحويجة.

وقالت الوزارة في بيان، إن "قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة في محافظة كركوك، نفذت عملية نوعية في

بغداد اليوم - ديالى

افاد مصدر محلي في محافظة ديالى، الثلاثاء 12 تشرين الثاني 2019، بان طيران الجيش قصف هدفين لداعش في اطراف بحيرة حمرين شمال شرق المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم )، إن "طيران الجيش قصف هدفين لداعش

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