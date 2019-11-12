2019/11/12 | 20:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

حذر مصدر مطلع بمحافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، من انهيار احد الجسور الممتدة على نهر الفرات وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.





وذكر المصدر لـ "الغد برس"، أن " تكرار إغلاق الجسور الرئيسية للمحافظة من قبل بعض المتظاهرين يؤدي إلى زيادة الضغط على (جسر الدوب) وهو غير قادر على تحمل الاعداد الكبيرة من المركبات التي تعبر من فوقه بين ضفتي المحافظة".





واضاف، أن " الجسر العام (الدوب) تم تصميمه لاحمال محددة، لا يمكن تجاوزها باستمرار، لأنها ستؤدي إلى كارثة وهي انهياره".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر يحذر من انهيار هذا الجسر في ذي قار بسبب استمرار قطع الجسور الرئيسية) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر يحذر من انهيار هذا الجسر في ذي قار بسبب استمرار قطع الجسور الرئيسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).