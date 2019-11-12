شغاتي: نتابع فلول داعش في كل مكان وهذه هي مهامنا مستقبلاً

2019/11/12 | 20:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد الغد برس

أكد قائد جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول الركن طالب شغاتي، اليوم الثلاثاء، استمرار المهام الاستراتيجية لتجفيف منابع الإرهاب، ومتابعة تحركات التنظيمات الإرهابية، ومعالجة فلول داعش.

وذكر بيان للجهاز تلقت "الغد برس" نسخة منه، أن "شغاتي زار مقر قيادة قوات جهاز مكافحة الإرهاب، والتقى بالقادة والأمرين والضباط والمقاتلين والمنتسبين لجهاز مكافحة الإرهاب".

وأشاد شغاتي وفقا للبيان بـ "النجاحات المتحققة في عملية القضاء على فلول الإرهاب في منطقة مخمور".

وأكد شغاتي "إننا مستمرون في جهاز مكافحة الإرهاب بمهماتنا الاستراتيجية لتجفيف منابع الإرهاب ومتابعة حركة التنظيمات الإرهابية ومعالجة فلول كيان داعش الإرهابي، ومصرون على إكمال استراتيجية المطاردة لفلول كيان داعش في العراق ، ولدينا ثقة عالية بقدرة قواتنا على حماية الوطن من كل التهديدات الإرهابية ، والقابلية القتالية دوماً عالية لقيادات جهاز مكافحة الإرهاب في دحر التنظيمات الإرهابية ومتابعة تحركاتها في العراق" .

والتقى رئيس جهاز مكافحة الإرهاب وفقا للبيان بـ "المنتسبين العائدين الى الخدمة بعد قرار القائد العام للقوات المسلحة بالسماح لمقاتلي الجهاز ضباطاً ومراتب ومنتسبين بالعودة للعمل في جهاز مكافحة الإرهاب بعد فسخ عقودهم للفترة من 10 حزيران 2014 ولغاية الان" .

واختتم شغاتي زيارته بـ "مناقشة التهديدات الإرهابية وحركة التنظيمات الإرهابية المتوقعة بعد انهيار كيان داعش الإرهابي وانخفاض قدراته العسكرية والأمنية من حيث إعداد المقاتلين والتمويل والدعم اللوجستي والفني والتجنيد مع القادة في قيادة قوات جهاز مكافحة الإرهاب" .

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