شباب العراق يتألق في بطولة آسيا للملاكمة بمنغوليا

2019/11/12 | 20:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

حقق منتخب شباب العراق للملاكمة، نتائج مشرفة في بطولة آسيا للملاكمة والمقامة منافساتها في منغوليا.

واستطاع الملاكم عقيل خالد، التغلب على خصمه الكوري الجنوبي

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