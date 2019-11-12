مسرور بارزاني يؤكد على سلمية نضال الشعب الكوردي والحل العادل لقضيته

2019/11/12 | 20:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في مكتبه، اليوم الثلاثاء، وفداً رفيعاً من حزب الدعوة الحرة (هودابار) برئاسة رئيس الحزب إسحاق ساغلام.

وتناول اللقاء بحث القضية الكوردية بشكل عام، وتم التأكيد على أهمية النضال السلمي للشعب الكوردي والحل العادل للقضية الكوردية كعامل لاستتباب الاستقرار في المنطقة.

كما تم التأكيد على ضرورة تعزيز العلاقات الأخوية وأواصر الصداقة بين شعب كوردستان وشعوب المنطقة.

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