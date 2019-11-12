2019/11/12 | 20:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البارزاني: هدفنا بدءاً من رئيس الحكومة وإنتهاءً بأصغر موظف هو خدمة المواطنين مجلس الوزراء يؤجّل إنتخابات مجالس المحافظات إلى موعد لاحق بغداد – فائز جواد اربيل – فريد حسن قرر مجلس الوزراء الاتحادي امس تأجيل انتخابات مجالس المحافظات الى موعد يحدد لاحقا .وافاد مصدر في المجلس انه قرر خلال جلسته التي ترأسها […]

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