2019/11/12 | 20:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفد دولي يزور أوكرانيا وصربيا للتحقيق بالقنابل الدخانية الطلبة يستأنفون الإحتجاجات ونقابة المعلمين تدعو فروعها إلى تظاهرة مركزية بغداد – قصي منذر خرج طلبة كليات جامعة بغداد امس الثلاثاء، باحتجاجات لدعم المتظاهرين.وحمل الطلبة لافتات دعمت المتظاهرين كتب على احداها (يفقد عينا ليكسب وطنا..ضحيت من اجلنا وحان الوقت لنضحي من اجلك).[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطلبة يستأنفون الإحتجاجات ونقابة المعلمين تدعو فروعها إلى تظاهرة مركزية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطلبة يستأنفون الإحتجاجات ونقابة المعلمين تدعو فروعها إلى تظاهرة مركزية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).