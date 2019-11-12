English | كوردى

الداخلية تعلن قتل 'إرهابيين' اثنين في كركوك


الداخلية تعلن قتل 'إرهابيين' اثنين في كركوك
2019/11/12 | 20:36
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية تعلن قتل 'إرهابيين' اثنين في كركوك) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية تعلن قتل 'إرهابيين' اثنين في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).

كامل التفاصيل في: السومرية نيوز ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا