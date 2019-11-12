كتلة النصر تؤكد مضيها باستجواب عبد المهدي وتنفي سحب طلبها المقدم الى البرلمان

2019/11/12 | 20:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ بغداد

أكدت كتلة ائتلاف النصر، اليوم الثلاثاء، مضيها باستجواب رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، فيما نفت سحب طلب الاستجواب المقدم إلى رئاسة مجلس النواب.

وذكرت كتلة النصر، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن "النصر البرلمانية تؤكد للجماهير العراقية بأنها ماضية بتحمل مسؤوليتها القانونية بالاستجابة لطلبهم باستجواب رئيس مجلس الوزراء تحت قبة البرلمان العراقي".

وأضاف البيان، أن "رئاسة الكتلة تنبه الى محاولات إعلامية تسقيطية هدفها ترويج اخبار بقيام كتلة النصر البرلمانية بسحب استجوابها لرئيس مجلس الوزراء وتراجعها عن هذ الخيار لتشويه صورة الكتلة التي تقدمت بطلب الاستجواب بتاريخ الثاني من تشرين الأول 2019 ، اي في اليوم الثاني لاندلاع الاحتجاجات الجماهيرية في المدن العراقية".

ونفت كتلة النصر سحب بيان الاستجواب، مجددة تأكديها على المضي "مع الاطراف الداعمة للاستجواب في اكماله الى النهاية، وأن كل محاولات التأثير الاعلامي الكاذب لن تثنيها من تحمل مسؤوليتها الشرعية والقانونية".

وكان ائتلاف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، قد جدد في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، مطالبته بانتخابات مبكرة بقانون انتخابات منصف، ومفوضية مستقلة لمنع التلاعب بأصوات الناخبين.

وذكر الائتلاف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الائتلاف أعرب عن وقوفه مع ما صدر عن المرجعية الدينية العليا للسيد السيستاني لحل الازمة الراهنة، ويدعم المبادرات الرامية لتلبية طموحات ابناء الشعب العراقي ومطالبه".

وأضاف البيان، أن "الائتلاف يرى ان الازمة بعمقها تتصل ببنية النظام السياسي وتوجهات الكتل السياسية، وان طموحات الجماهير لن تتحقق الا بإصلاح دستوري قانوني اداري سياسي اقتصادي شامل لبنية النظام".

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