الإعلام الأمني: سقوط صاروخين “كراد” غربي وشمالي العاصمة بغداد

2019/11/12 | 20:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق أعلنت خلية #الإعلام_الأمني، اليوم الثلاثاء، عن سقوط صاروخين من نوع “كراد” ليلة أمس الإثنين، على سوق ٍ شعبي، ومدرسة للبنين في العاصمة العراقية #بغداد.وأكدت الخلية في […]

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