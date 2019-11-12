الداخلية تعلن مقتل اثنين من قيادات داعش في كركوك

2019/11/12 | 20:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء, مقتل اثنين من قيادات تنظيم داعش بعملية أمنية في كركوك.

وذكرت الوزارة، في بيان صحفي تلقت "العهد نيوز" نسخة

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