بيروت.. تظاهرة أمام السفارة الفرنسية رفضا للتدخل الاجنبي

2019/11/12 | 20:49

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تجمع عدد من المتظاهرين أمام سفارة فرنسا في بيروت، احتجاجًا على زيارة المبعوث الفرنسي مدير دائرة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا في الخارجية الفرنسية

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