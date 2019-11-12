عبد المهدي: هناك من دعا بالتزامن مع التظاهرات الى احداث صراع شيعي - شيعي

2019/11/12 | 21:15

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف برنامج وجهة نظر الذي يقدمه الإعلامي الدكتور نبيل جاسم على شاشة قناة دجلة الفضائية، الثلاثاء (12 تشرين الثاني 2019) عن ابرز التعديلات التي نفذها مجلس الوزراء على مشروع قانون انتخابات مجلس النواب المقدم من رئاسة الجمهورية قبل

بغداد اليوم-بغداد

رأى رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، الثلاثاء (12 تشرين الأول 2019) أن تحميل الحكومة الحالية مسؤولية تراكم الفساد غير منصف، فيما كشف أن لدى الحكومة إصلاحات كبيرة.

وقال عبد المهدي، خلال جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية، إن "

بغداد اليوم- بغداد

كشف رئيس جبهة الإنقاذ أسامة النجيفي، الثلاثاء 12/11/2019، على اتفاقه مع رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي على المضي باستجواب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.

وذكر بيان صادر عن الجبهة، تلقته (بغداد اليوم)، ان " رئيس الجبهة

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