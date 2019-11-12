2019/11/12 | 21:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص في كلمته بجلسة مجلس الوزراء..رئيس الوزراء عادل عبد المهدي: التظاهرات فرصة ثمينة لاحداث الإصلاحات لمشاكل متراكمة وكالة خطوة برس.

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