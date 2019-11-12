2019/11/12 | 21:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد المهدي: التظاهرات حدث مهم وفرصة ثمينة لاحداث اصلاحات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/12 | 21:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي: التظاهرات حدث مهم وفرصة ثمينة لاحداث اصلاحات) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي: التظاهرات حدث مهم وفرصة ثمينة لاحداث اصلاحات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).