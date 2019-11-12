2019/11/12 | 21:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

منذ بداية الحراك الشعبي في كل من لبنان والعراق، صوحبت الاحتجاجات بلون مميز من التعبير، تمثل في رسومات الكاريكاتير.

وقد نشر رسامو الكاريكاتير أعمالهم عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي عبرت بشكل واضح عن آلام الشعبين.

وكانت السمات المشتركة بين رسامي الكاريكاتير في لبنان والعراق، هي نبذ الطائفية، ومكافحة الفساد، فيما كان أبرزها تصوير السعي للتخلص من النفوذ الإيراني في بلدانهم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لمقاومة التدخل الإيراني.. كاريكاتيرات ثورية من العراق ولبنان ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لمقاومة التدخل الإيراني.. كاريكاتيرات ثورية من العراق ولبنان ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).