2019/11/12 | 21:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي: التظاهرات هزت المجتمع والمسؤول ونريد استثمارها بكل اخلاص) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي: التظاهرات هزت المجتمع والمسؤول ونريد استثمارها بكل اخلاص) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).