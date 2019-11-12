العراق.. هل امتنع الطب العدلي عن تسليم جثث ضحايا التظاهرات؟

2019/11/12 | 21:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت دائرة الطب العدلي العراقية، اليوم الثلاثاء، ماتناقلته بعض الوسائل الاعلامية بشأن عدم تسليم جثث ضحايا التظاهرات لذويهم قبل التوقيع على وثيقة تفيد ...

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