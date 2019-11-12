قتل إرهابيين اثنين في كركوك

2019/11/12 | 21:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية ،اليوم الثلاثاء، قتل اثنين من الارهابيين في احدى القرى التابعة لمحافظة كركوك خلال عملية امنية .

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