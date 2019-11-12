كوردستان تحول مجالس محافظات الاقليم لدوائر مستقلة

2019/11/12 | 21:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ بهدف ايصال مطالبهم، تجتمع رئاسة مجالس محافظات اقليم كوردستان مع رئاسة الحكومة، وأحد الموضوعات المطروحة هو تعديل قانون المجالس.

وعقدت رئاسات مجالس محافظات الاقليم الثلاث اربيل والسليمانية ودهوك، اليوم الثلاثاء، اجتماعا في مدينة اربيل من اجل بلورة قائمة بالمطالب التي يتم توجيهها الى رئاسة مجلس وزراء اقليم كوردستان.

وقال رئيس مجلس محافظة اربيل علي رشيد، في مؤتمر صحفي، انهم اعدوا قائمة بالمطالب واعلنوا عن استعدادهم للطلب من رئيس حكومة الاقليم خلال الاجتماع ان يقوم بتوسيع صلاحياتهم.

واضاف رشيد ان صدور قرار تحويل مجالس المافظات الى دوائر له اهميته وستصبح المجالس صاحبة وحدات حسابية، وتقوم باعادة صياغة هيكلية ادارية خاصة بها.

وبشأن تعديل قانون المجالس اكد رشيد، ان هذا القانون نافذ حالياً، الا ان هناك مشكلة تواجهه، ويجب تحديد المشكلات للتمكن من توجيهه الى البرلمان في هذه الدورة لغرض تعديله.

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