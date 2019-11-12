صدور أوامر اعتقال بحق محافظ كركوك و 6 مسؤولين آخرين في المحافظة

2019/11/12 | 21:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق أعلنت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الثلاثاء، صدور أمر إلقاء القبض بحق محافظ #كركوك #راكان_الجبوري وسكرتيره ومدير مكتبه وأربعة مسؤولين آخرين، بتهم الفساد واستغلال المال العام.وذكرت الهيئة […]

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