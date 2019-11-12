2019/11/12 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متظاهرون يحاصرون منزل قائممقام قضاء الغراف شمال ذي قار) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متظاهرون يحاصرون منزل قائممقام قضاء الغراف شمال ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).