عبدالمهدي يرمي الأزمات الحالية بأحضان الحكومات السابقة ويؤكد: لم نستخدم كل الصلاحيات القانونية لمنع التظاهرات!

2019/11/12 | 21:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق قال رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، الثلاثاء، إن القانون يحظر إقامة تظاهرات لأكثر من 4 ساعات والتظاهرات الحالية مضى عليها 40 يوماً.وذكر عبد المهدي، خلال جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية، إن “ثورة الشباب حركة إصلاحية كبرى وشاملة وهي صحيحة وندعمها”.وأشار الى أن “الفساد تراكم بالسنوات الماضية بسبب الثروات النفطية وإضعاف النشاط […]

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