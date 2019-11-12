عبد المهدي: أرسلنا منذ اشهر قانون جديد للانتخابات ولم يقر في مجلس النواب

2019/11/12 | 21:46

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عبد المهدي: أرسلنا منذ اشهر قانونا جديد للانتخابات ولم يقر في مجل

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عبد المهدي: أرسلنا منذ اشهر قانونا جديد للانتخابات ولم يقر في مجلس النواب

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