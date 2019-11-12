نقابة المعلمين تنفي دعوتها للاضراب غدا

2019/11/12 | 21:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

نفت نقابة المعلمين، اليوم الثلاثاء، دعوتها للاضراب يوم غد الاربعاء.

وقالت النقابة في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "نود التنوية بعدم وجود دعوة للاضراب يوم غد الاربعاء".

واضافت "انما الدعوة هي لتظاهرة موحدة للملاكات التعليمية والتدريسية".

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