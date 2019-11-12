واشنطن تحث عبد المهدي على اجراء

2019/11/12 | 21:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- حث وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي على على اتخاذ خطوات فورية لمعالجة المظالم المشروعة للمتظاهرين من خلال سن الإصلاحات ومعالجة الفساد.

وافادت وزارة الخارجية الامريكية في بيان لها بأن اتصالا هاتفيا جرى بين وزير الخارجية مايك بومبيو ورئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي.

وجاء في البيان "تحدث وزير الخارجية مايكل بومبيو اليوم مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، بحيث أكد وزير الخارجية بومبيو أن المظاهرات السلمية هي عنصر أساسي في جميع الديمقراطيات".

وتابع "استنكر الوزير بومبيو أعداد القتلى بين المتظاهرين نتيجة القمع من جانب الحكومة العراقية واستخدام القوة المميتة بحقهم، فضلا عن التقارير التي تتحدث عن اختطاف المتظاهرين".

واشار البيان الى ان "وزير الخارجية بومبيو حث رئيس الوزراء عبد المهدي على اتخاذ خطوات فورية لمعالجة المظالم المشروعة للمتظاهرين من خلال سن الإصلاحات ومعالجة الفساد".

من جهته "أكد بومبيو من جديد التزام الولايات المتحدة الدائم بدعم عراق قوي وذو سيادة ومزدهر بناءً على اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين البلدين، كما تعهد بومبيو بمواصلة دعم قوات الأمن العراقية في محاربة داعش".

سوار احمد

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