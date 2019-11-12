مقتل قيادي في «داعش» غرب كركوك

2019/11/12 | 21:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / الصباح

اعلن قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة الفريق الركن سعد حربية، أمس الثلاثاء، مقتل اخطر داعشي خلال عملية امنية مشتركة بالقرب من ناحية الرياض غرب كركوك، وفي حين كشفت مديرية الاستخبارات في ديالى، عن مقتل 14 عنصرا من داعش، تمكنت وزارة الداخلية، من اعتقال عنصر يعمل فيما يسمى «الحسبة» واربعة من ديوان الجند في الجانب الايمن من الموصل.

وذكر بيان لقيادة المقر المتقدم، تلقته «الصباح»، ان «قوة من الفوج الاول التابعة للفرقة الثالثة للشرطة الاتحادية واللواء 56 ضمن تشكيلات الحشد الشعبي، نفذت مهمة امنية في منطقة ام العظام قرب قرية القصر الاولى ضمن حدود ناحية الرياض التابعة لقضاء الحويجة غرب كركوك».

وأضاف، ان «العملية اسفرت عن قتل الارهابي علي هاشم مولان، وهو احد ابرز القيادات الارهابية ضمن ما يعرف بولاية كركوك»، مؤكداً أن «العملية اسفرت عن اصابة احد منتسبي الحشد الشعبي بجروح».



في غضون ذلك، كشفت مديرية الاستخبارات في ديالى، عن مقتل 14 عنصرا من تنظيم داعش الارهابي بعملية أمنية استهدفت وكرا يقع على الحدود الفاصلة بين ناحيتي جلولاء وقره تبة في قضاء خانقين. وافد بيان للمديرية، بانه «استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة تمكن طيران الجيش من تنفيذ ضربة جوية استهدفت وكرا يقع على الحدود الفاصلة بين ناحيتي جلولاء وقره تبة في قضاء خانقين ضم عناصر تابعة إلى

عصابات داعش الإرهابية».

واوضح، ان «العملية اسفرت عن مقتل 10 من العناصر الإرهابية كانت بحوزتهم اسلحة خفيفة ومتوسطة».



وبين، ان «قوة مشتركة، خرجت من المديرية الى مكان القصف واشتبكت مع عناصر إرهابية كانت متواجدة في المكان المذكور أعلاه اذ تم قتل اربعة ارهابيين من بينهم انتحاري قام بتفجير نفسه اثناء الاشتباك».

اما في الموصل، فقد اعلنت وزارة الداخلية، اعتقال عنصر يعمل فيما يسمى بالحسبة واربعة من ديوان الجند في الجانب الايمن.

واشار بيان للوزارة، الى ان “فوج طوارئ الشرطة الخامس التابع لقيادة شرطة نينوى، القى القبض على اربعة عناصر من عصابات داعش الارهابية احدهم كان يعمل فيما يسمى بالحسبة والبقية كانوا يعملون بصفة مقاتل فيما يسمى بديوان الجند خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل”، مبيناً انه “تم القبض عليهم في منطقة خزرج وباب البيض في الجانب الايمن لمدينة الموصل”.



الى ذلك، اعلنت وزارة الدفاع، العثور على 520 عبوة مختلفة الأنواع والاحجام في قضاء مخمور.

واوضح بيان للوزارة، انه” استمرارا بنهج فرقة المشاة الرابعة عشرة والخاص بتطهير الاراضي الزراعية في قضاء مخمور من مخلفات عصابات داعش الارهابية تم العثور على 520 عبوة مختلفة الأنواع والأحجام وفي مناطق مختلفة ضمن قاطع المسؤولية”.



كما تمكنت الاستخبارات العسكرية، من مداهمة مخبأ للصواريخ

والاعتدة في الانبار.

وذكر بيان اخر للدفاع، ان” مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة السابعة وبالتعاون مع الفوج الرابع لواء المشاة 29 تمكنت من الوصول الى مخبأ للصواريخ والاعتدة في قضاء هيت - ناحية البغدادي بالأنبار ضبطت بداخله 4 صواريخ محلية الصنع و8 حاويات عتاد 12.5 و7 بكرات لاسلاك التفجير”.

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