نسخة واتساب الجديدة تأكل بطارية هاتفك!

2019/11/12 | 21:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

عبر الكثير من مستخدمي الهواتف الذكية بنظام "أندرويد" عن استياءهم بسبب التحديثات الجديدة على تطبيق واتساب التي تستنزف عمر بطارية هواتفهم بنسبة تصل

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