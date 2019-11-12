عاجل| أبرز ما جاء في كلمة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء

2019/11/12 | 21:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ألقى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي كلمة خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء وهذا أبرز ما جاء فيها :

– الاحتجاجات الشعبية فرصة ثمينة لإجراء الاصلاحات الحقيقية

– بعد مرور اكثر من 40 يوما على الاحتجاجات هناك حراك سياسي كبير

– نأسف لسقوط قتلى من القوات الامنية والمتظاهرين

– الاحداث التي تجري في البلاد حركت عمق البلد

– شكلنا لجنة تحقيقية لمعرفة المتسبب بقتل المتظاهرين والقوات الامنية

– الفساد لم يتراكم خلال اشهر بل هو قضية قديمة

– كلما كان النظام ضعيفا يزاد الفساد

– ما يحدث في العراق حركة إصلاحية شاملة

– نحتاج الى حركة اصلاحية كبيرة لغلق منافذ الفساد

– الثروة النفطية في العراق هي الكعكة التي يتصارع عليها الجميع

– الفساد يعالج من خلال مواجهة المنظومات التي تشجع عليه

– تحميل حكومة عمرها عام واحد مسؤولية الفساد امرٌ مبالغ فيه

– البطالة مسألة تراكمية ليس عمرها أشهر

– الحكومة الحالية تواجه ملفات تراكمية من حكومات سابقة

– الحكومة الحالية لم تكتمل تشكيلتها الوزارية الا قبل أشهر قليلة

– الحكومة الحالية تعمل من خلال موازنة مخصصة للعام السابق

– الحكومة تعاملت مع ازمات كبيرة وتجاوزتها بنجاح

– الاجتجاجات مهمة ويمكن تجاوز سلبيتها المحدودة

– الحكومة نجحت بإدارة ملف السيول ولم نوقف تصدير الذي كان مهددا بالغرق

– الازمة الحالية في العراق لا تتعلق بالخدمات العامة

– نحتاج الى إصلاح النظام الانتخابي والتعديلات الدستورية

– الحكومة ملزمة بتسديد قروض وفوائد بقيمة 11 ترليون دينار

– أنجزنا قانون الانتخابات قبل 9 أشهر وأرسلناه للبرلمان

– لا نريد لهذه التظاهرات الا أن تخرج منتصرة وهي منتصرة

– في العراق من الحرية الشيء الكثير

– نجيز التظاهرات ونحميها ولا نسمح بالتجاوز على القوات الامنية

– ليس هناك حالة من التعارض بين القوات الأمنية والمتظاهرين

– قانون التظاهر في العراق لا يجيز التجمهر الا بموافقة وزارة الداخلية

– التظاهر في العراق يجب ان لا يتجاوز الـ 4 ساعات

– قانون التظاهر يمنع التجمهر أمام الوزارات ومؤسسات الدولة

– العلاقة بين أبناء الشعب علاقة عضوية لا يمكن ان تنفصل

– حكومتنا لم تشكل نتيجة للصفقات وأنما هي حكومة تسوية

– مستمرون بأداء واجباتنا رغم الضغوط وفقا للقسم الدستوري الذي أقسمناه

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