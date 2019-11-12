2019/11/12 | 21:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عباس_علي_العلي تفصيلات الدستور والنصوص(فن الصياغة)تظهر النصوص ليس فقط أحكام المشرع ورؤيته فحسب بل لا بد أنها أن تجسد تلك الرؤية والفلسفة الكلية الحاكمة لها ببناء لفظي محكم ومتوازن، بين القدرة على التأويل والإمكانية العملية على المحافظة والتوازن بين النصية وبين الروح الكامنة في جوهر الكلمات والألفاظ والمفاهيم والمصطلحات، هذا عادة ما يجعل من القدرة اللغوية الفنية المهارية ضرورة حتمية حاضرة في تشيد ......

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