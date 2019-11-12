الأماميون الثوريون - النقد العلمي المادي لمنظور الديالكتيك عند ماو تسي تونغ - 4

2019/11/12 | 21:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الأماميون_الثوريون رينا فيما سبق، كيف أن ماو، لم يجرؤ على الخوض في مسائل العلوم الحقة، الدقيقة، كما فعل لينين قبله، واكتفى بسرد بعض خلاصات لينين، محاولا تبسيطها، بهدف إزالة المثالية في تصورات مناضلي حزبه الشيوعي، خاصة في أوساط الشباب ـ هذا الكتاب عبارة عن محاضرة في الكلية الحربية والسياسية المناهضة لليابان في يانآن في 1937 ـ فهو إذن عبارة عن دروس تكوينية، لهذا لا يسمح له الوقت بأن يخوض في المسائل العلمية الحقة، فما ......

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