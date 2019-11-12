طلال شاكر - رسالة مفتوحة الى الناطق بأسم رئيس الوزراء عبد الكريم خلف

2019/11/12 | 21:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #طلال_شاكر في مؤتمر صحفي عقده اللواء خلف يوم الاثنين 11.10.2019 اوجز فيه مجمل الاحدات التي جرت في البلاد وبخاصة في بغداد الجوهري في هذا المؤتمر هو ذلك الاستعلاء والتبجح المزري الذي اظهره هذا النويطق عندما رد بان القوات المسلحة قادرة على انهاء او ازاحة وجود المتظاهرين على الجسور والطرق خلال (نصف ساعة) أنتهى..السلطات المستبدة اعتادت على خلق ذيولها وابواقها كنواطق وتوابع ممسوخة مجردة من كبرياء الانسان .......

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