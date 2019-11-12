2019/11/12 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الوزراء: مستمرون باداء واجبنا رغم التحديات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/12 | 21:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الوزراء: مستمرون باداء واجبنا رغم التحديات ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الوزراء: مستمرون باداء واجبنا رغم التحديات ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).