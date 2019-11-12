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عبد المهدي: ليس هناك أي تعارض بين القوات الأمنية والمتظاهرين


عبد المهدي: ليس هناك أي تعارض بين القوات الأمنية والمتظاهرين
2019/11/12 | 21:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- عبد المهدي: ليس هناك أي تعارض بين القوات الأمنية والمتظاهرين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/12 | 21:56.

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