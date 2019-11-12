واشنطن تستنكر من جديد القمع ضد المتظاهرين وتطالب الحكومة العراقية بإجراء الإصلاحات ومعالجة الفساد

2019/11/12 | 21:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق ابلغ وزير الخارجية الامريكي، مايكل بومبيو، الثلاثاء، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، رفض واستنكار واشنطن لاستخدام “القوة المميتة” ضد المتظاهرين.وقال المتحدث باسم الخارجية الامريكية، مورغان اورتيغاس خلال اتصال هاتفي بحسب بيان وزعته الخارجية الاميركية، إن “وزير الخارجية مايكل بوميو ابلغ رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، استنكار واشنطن لأعداد القتلى بين المتظاهرين […]

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