بومبيو لعبد المهدي: نستنكر أعداد القتلى بين المتظاهرين نتيجة القمع من جانب الحكومة

2019/11/12 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو، الثلاثاء، خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أن المظاهرات السلمية هي عنصر أساسي في جميع الديمقراطيات، مستنكراً أعداد القتلى بين المتظاهرين نتيجة القمع من جانب الحكومة واستخدام القوة المميتة بحقهم.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أطلعت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "وزير الخارجية مايكل بومبيو تحدث اليوم مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، وأكد أن المظاهرات السلمية هي عنصر أساسي في جميع الديمقراطيات".

وأضاف البيان أن بومبيو "استنكر أعداد القتلى بين المتظاهرين نتيجة القمع من جانب الحكومة العراقية واستخدام القوة المميتة بحقهم، فضلا عن التقارير التي تتحدث عن اختطاف المتظاهرين"، حاثا "رئيس الوزراء عبد المهدي على اتخاذ خطوات فورية لمعالجة المظالم المشروعة للمتظاهرين من خلال سن الإصلاحات ومعالجة الفساد".

وأكد بومبيو بحسب البيان "التزام الولايات المتحدة الدائم بدعم عراق قوي وذو سيادة ومزدهر بناءً على اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين البلدين"، متعهداً بـ"مواصلة دعم قوات الأمن العراقية في محاربة داعش".





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