الحكمة: عبد المهدي يصرّ على المحاصصة.. واقالته تخفف الأزمة

2019/11/12 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت أن الرئاسات ليس لها القدرة على تنفيذ الاصلاحات بغداد – وعد الشمري: شنت كتلة الحكمة المعارضة، امس الثلاثاء، هجوماً كبيراً على رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، واتهمت بالإبقاء على مبدأ المحاصصة في توزيع المناصب، ورأت أن اقالة الحكومة من شأنها أن تخفف من حدة الازمة، مؤكدة أن كتلا تسعى لاستغلال ملف التظاهرات في ...

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