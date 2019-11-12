السيستاني: لا يمكن ان يستمر الحال على ما كان عليه قبل الاحتجاجات الأخيرة

2019/11/12 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نص بيان المرجع الأعلى بعد لقائه بلاسخارت بغداد ـ الصباح الجديد: اصدر مكتب المرجع الديني الاعلى علي السيستاني، بيانا بعد لقاء المرجع برئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت.وادناه نص البيان: استقبل سماحة السيد السيستاني (دام ظله) قبل ظهر اليوم جينين هينيس بلاسخارت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي).وفي خلال ...

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