خبير اقتصادي : مزاد العملة أكثر الملفات فساداً افاد منه متنفذون في السلطة

2019/11/12 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ الصباح الجديد: عد الخبير الاقتصادي محمد نعناع امس الثلاثاء ملف مزاد العملة بأنه “من أكثر الملفات فساداً” في العراق، مشيراً إلى أنه أتاح نقل “أموال كبيرة” إلى عمان ودبي.وقال نعناع إن “ملف مزاد العملة من أكثر الملفات فساداً في العراق”، مبيناً أنه “في عام 2009 تم نشر ضوابط ولوائح وتعليمات البنك المركزي ...

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