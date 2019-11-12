2019/11/12 | 22:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص عبد المهدي: ً خرجنا من قلب العاصفة ونتحاور حاليا مع المتظاهرين والنقابات والدولة باقية وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي: ً خرجنا من قلب العاصفة ونتحاور حاليا مع المتظاهرين والنقابات والدولة باقية) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي: ً خرجنا من قلب العاصفة ونتحاور حاليا مع المتظاهرين والنقابات والدولة باقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).