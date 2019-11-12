برلمان إقليم كردستان: كسبنا الدعوى المتعلقة بتعديلات قانون انتخابات مجالس المحافظات

2019/11/12 | 22:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن برلمان إقليم كردستان، كسبه دعوى الطعن المقامة لدى المحكمة الاتحادية العليا، والمتعلقة بتعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات.

وأكدت رئيسة لجنة المناطق الكردستانية خارج سلطة الإقليم جوان يونس في تصريح، ان فريق المحامين المكلفين من قبل اللجنة، بالطعن في تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات، والذي سيحرم الآلاف من النازحين من الادلاء بأصواتهم، تمكن من كسب الدعوى المقامة امام الاتحادية العليا، بشأن عدد من مواد قانون انتخابات مجالس المحافظات المعدل، لمخالفتها للقانون والدستور العراقي.

وأشارت يونس الى الغاء المحكمة، المواد التي تنص على إلزام الناخب باصطحاب البطاقة التموينية للتأكد من اسمه، والمادة التي تحرم النازحين من التصويت، في حال عدم وجودهم في محافظاتهم يوم الاقتراع، إضافة إلى المادة التي تلزم النازحين بالتصويت خلال يوم الاقتراع، لأن الدستور يمنح حق التصويت للمواطن ولا يجبره عليه.

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