 البرلمان يستعد للتصويت على تعديل رواتب المتقاعدين.. هذا حجم الزيادة

2019/11/12 | 22:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص – الحل العراق أكد عضو اللجنة #المالية_النيابية، #شيروان_ميرزا، أن #مجلس_النواب تسلم تعديل قانون رواتب المتقاعدين، وسيتم طرحه للتصويت خلال الجلسات المقبلة.ميرزا قال لمراسل “الحل العراق”: إنه «بموجب هذا […]

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