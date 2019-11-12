2019/11/12 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احراق منزل قائمقام قضاء الغراف هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/12 | 22:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احراق منزل قائمقام قضاء الغراف) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احراق منزل قائمقام قضاء الغراف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).