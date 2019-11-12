2019/11/12 | 22:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بالوثيقة...



التربية توجه بمنع العنف والضرب في مدارس الانبار

اخبار مباشرة

بالوثيقة...



التربية توجه بمنع العنف والضرب في مدارس الانبار

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة... التربية توجه بمنع العنف والضرب في مدارس الانبار) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة... التربية توجه بمنع العنف والضرب في مدارس الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).