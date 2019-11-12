الكيان الصهيوني يعلن حالة الطوارئ في المناطق المحاذية لغزة

2019/11/12 | 22:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - متابعة

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيجدور ليبرمان، حالة الطوارئ في المناطق التي تبعد 80 كم عن الحدود مع قطاع غزة.

وذكر جيش الاحتلال في

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