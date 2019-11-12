2019/11/12 | 22:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - ذي قار

أعلنت شرطة محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، تسلم اللواء الركن محمد القريشي "أبو الوليد" مهام قائد الشرطة بعد موافقة وزارة الداخلية

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