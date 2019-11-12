عبد المهدي: التظاهرات فرصة ثمينة لإجراء اصلاحات

2019/11/12 | 22:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الثلاثاء، التظاهرات في البلاد بانها حدث مهم وفرصة ثمينة لإحداث إصلاحات، وفيما أكد أن الفساد لم يتراك...

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